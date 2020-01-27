Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 28. son bölüm izle

Zalim İstanbul 28. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Şeniz Nedim’in sınırlarını zorlamıştır. Nedim’in ilk sığınağı amcası olur. Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 28. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul 28. son bölümünde; Şeniz' in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır. Ancak Agah'ın şüpheleri Nedim için yıkım olur.

ZALİM İSTANBUL 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 28. SON BÖLÜM İZLE

Ceren ise Nedim'e elini uzatmıştır. Cemre Nedim için çırpınsa da karşısında Ceren'i bulacaktır. Mahkeme günü geldiğinde ise, mahkemeye son anda gelen kişi ile kimsenin beklemediği olacaktır.

Agah'a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı olur. Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah'ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır.

Cenk, olanların şokunu üstünden atamamışken babasını karşısında bulur. Agah'ın, Cemre ile yaptığı konuşma ise üçünü de sarsacaktır.

Şeniz hatalarının bedelini öderken çaresizlik onu son noktasına taşıyacaktır.