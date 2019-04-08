Zalim İstanbul 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk sorunları ve hatalarıyla yüzleşiyor! Zalim İstanbul 2. son bölüm izle

Zalim İstanbul 2.son bölüm ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Seher, kayınvalidesi Neriman ve Agah arasındaki anlaşmayı duyunca çok öfkeleniyor. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın yer aldığı dizinin reyting macerası merak ediliyor. Zalim İstanbul dizisinin merakla beklenen 3.yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte dizi hakkında merak edilen detaylar...

ZALİM İSTANBUL 3.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul dizisinin 3.yeni bölüm fragmanında; Seher, satılık lafını duyduğunda beyninden vurulmuş halde elinde zarfla ok gibi fırlayıp Agah Karaçay'ın yüzüne çarpıyor utanmazlığını. Agah Bey ne olduğunu şaşırırken Seher, Ceren'in hırsı karşısında yerin dibinde giriyor.

Evlatlarını ve eşyalarını toplayıp gitmeye kararlı Seher, yüreğindeki yangın gözündeki yaşla çocuklarını sığdırdığı otobüste bin parçaya daha bölünüyor.Agah, Nedim'e karşı günah çıkarma durumunda bir anda Nedim'in ağzından dökülen kelimelerle heyecanlanırken, Karaçay köşkünün kapısındaki davetsiz misafirler Seher'in iplerini Agah'ın eline bırakıyor.

ZALİM İSTANBUL 2. SON BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seher ve Agah çocukları yüzünden karşı karşıya gelir. Civan’ın başına gelenler ise Seher başta olmak üzere Yılmaz ailesini çok korkutur.

Öte yandan Ceren’in kurduğu hayaller Şeniz’in söylediği gerçekler sonucunda tamamen yıkılır. Zira Şeniz, sert bir şekilde Cenk ile değil Nedim ile evleneceğini açıklar.

Cemre’nin ilgisi ve bakımı sayesinde Nedim’in iyileşme sürecinde olumlu gelişmeler yaşanır. Cenk ise oldukça zor bir dönemin içine girer. Artık bazı kararlar almak zorundadır.