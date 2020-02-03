Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 29. son bölüm izle

Zalim İstanbul dizisinin bu akşam 29. bölümü ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Nedim, kasten yaralama suçuyla yargılandığı mahkemeden Şeniz’in ifadesi ile ceza almadan kurtulur. İşte Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Zalim İstanbul’un 29. bölümü izleyici karşısına çıktı. Zalim İstanbul’un son bölümünde; Cemre, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu eline geçen DNA raporu ile öğrenir. Nedim'in intikam yolunda gözünü karartması ve tüm aileye savaş açması, Cenk'i çileden çıkarır. Peki Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölüm izleme ekranı ve diziden son haberler…

ZALİM İSTANBUL 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜM ÖZETİ

Nedim, intikama giden yolda çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eder.

Nedim, kasten yaralama suçuyla yargılandığı mahkemeden Şeniz'in ifadesi ile ceza almadan kurtulur. Nedim mahkemeden çıkar çıkmaz intikama giden yolda çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eder. Cemre, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu eline geçen DNA raporu ile öğrenir. Nedim'in intikam yolunda gözünü karartması ve tüm aileye savaş açması, Cenk'i çileden çıkarır.

Cemre iki kardeş arasındaki giderek dozu artan düşmanlığı gördükçe bir karar alacaktır. Bu arada Şeniz, sinsi planlarına bir yenisini daha eklemek üzeredir.