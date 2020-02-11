Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz’in planları bozuluyor! (Zalim İstanbul 30. son bölüm izle)

Zalim İstanbul dizisi 30. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Şeniz'in planları umduğu gibi ilerlemez. Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur. Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı geldi. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izlemek linki...

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Zalim İstanbul'un 30. bölümü izleyici karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un son bölümünde; Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre'yi susturur. İşte son bölüm izleme ekranı ve diziden son haberler…

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim'in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre'nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan'ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur.

Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.