Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zalim İstanbul 31. son bölüm izle)

Zalim İstanbul dizisi bu akşam 31. bölümüyle ekranlra geldi. Sevilen dizinin son bölümnünde; Cenk ve Cemre hayatta kalabilmek için direnirken, Cenk son anlarında Cemre’ye gerçekleri itiraf eder. Nedim’in son anda gelen kahramanca hamlesi ise, hem Cenk hem de Cemre için ikinci bir şans doğurur. Peki Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 31. son bölüm izleme ekranı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 31. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluştu. Zalim İstanbul son bölümünde; Agah, Cemre'yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz'i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. İşte Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ZALİM İSTANBUL 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul dizisinin 32. yei bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 31. SON BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL 31. BÖLÜM ÖZETİ

Cenk ve Cemre hayatta kalabilmek için direnirken, Cenk son anlarında Cemre'ye gerçekleri itiraf eder. Nedim'in son anda gelen kahramanca hamlesi ise, hem Cenk hem de Cemre için ikinci bir şans doğurur.

Agah, Cemre'yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz'i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. Şeniz, Cemre'nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Cenk ise, Cemre'yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre’yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.

Bütün bunlar olurken Ceren, üstündeki baskıya daha fazla dayanamaz ve ablasına bebeği hakkında gerçekleri söylemek için harekete geçer.

Oya ise, büyük planını adım adım kurmaktadır. Ufukta, köşkte yaşamaya başlayacak olan gizemli bir misafir görünür.