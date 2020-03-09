Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zalim İstanbul 34. son bölüm izle)

Zalim İstanbul dizisinde bu hafta 34. bölüm izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu hikayesiyle her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin son bölümünde; Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir. Peki Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul son bölüm izleme sayfası.

Yayınlandığı günden beri ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan Zalim İstanbul dizisinin 34. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Zalim İstanbul’un son bölümünde; Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah'ın karşısına geçerler. İşte Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

ZALİM İSTANBUL 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 34. SON BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL 34. BÖLÜM ÖZETİ

Şeniz'i bekleyen hazin son!

Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah'ın karşısına geçerler.

Ceren Nedim ve Cenk'in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman'ı saf dışı bırakacaktır.

Cemre Damla'nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk'in itirafı ile karşılaşacaktır.

Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.