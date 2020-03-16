Zalim İstanbul 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zalim İstanbul 35. son bölüm izle)

Zalim İstanbul dizisi 35. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Cenk’in itirafı ile yıkılan Cemre, itirafın ardından öğrenecekleriyle de sarsılacaktır. Öğrendiklerine tahammül edemeyen Cemre çözümü uzaklaşmakta bulur. Peki Zalim İstanbul 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul son bölüm izleme sayfası.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul’un 35. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Zalim İstanbul’un son bölümünde; Damla babasına soramadığı soruların cevaplarını çaresiz Şeniz' den almaya çalışırken Cenk'in kulak misafiri olması bir kapı daha aralayacaktır. İşte Zalim İstanbul 36. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ZALİM İSTANBUL 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizde olacak.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 35. SON BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL 35. BÖLÜM ÖZETİ

Cenk’in bebek itirafı köşkte bomba etkisi yaratıyor!

Cenk'in itirafı ile yıkılan Cemre, itirafın ardından öğrenecekleriyle de sarsılacaktır. Öğrendiklerine tahammül edemeyen Cemre çözümü uzaklaşmakta bulur. Nedim, Cemre'nin güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Cenk, hatalarıyla yüzleşmektedir.

Damla babasına soramadığı soruların cevaplarını çaresiz Şeniz' den almaya çalışırken Cenk'in kulak misafiri olması bir kapı daha aralayacaktır. Ceren içine düştüğü durumu Cemre ve Seher'e anlatmaya çalışırken, köşkü yerinden oynatacak haber Cemre ve Nedime gelecektir.