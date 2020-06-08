Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Zalim İstanbul 37. son bölüm izle)

Zalim İstanbul dizisi bu akşam 37. bölüm ile ekranlara geldi. Pandemi dolayısıyla çekimleri ertelenen Zalim İstanbul, yeni bölümüyle bu akşam kaldığı yerden izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde; Ceren’in karşısına geçip Cemre’yi sevdiğini söyleyen Cenk büyük bir savaşın başlamasına neden olur Çünkü Cemre, köşkteki büyük sırrı ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Peki Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul son bölüm izleme ekranı...

Zalim İstanbul, takipçileri için bugün sevindiren gelişme yaşandı ve yeni bölüm ekranlara geldi. 37. bölüm ile kaldığı yerden devam eden Zalim İstanbul’un son bölümünde Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. İşte Zalim İstanbul 38. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

ZALİM İSTANBUL 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul dizisinin 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 37. SON BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, Karaçay ailesine karşı intikam yemini ediyor!

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah’ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren’i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren’i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren’in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?