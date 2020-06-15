Zalim İstanbul 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zalim İstanbul 38. son bölüm izle)

Zalim İstanbul dizisi 38. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Pandemi nedeniyle çekimleri ertelenen Zalim İstanbul yeni bölümüyle bu akşam takipçileriyle buluştu. Dizinin son bölümünde; Cenk egemenliğini ilan ederken, Ceren Şeniz'in kabusu olmaya devam ediyor. Eli güçlenen Ceren, geçmişim tüm acısını Şeniz'den çıkarmak için yapmadığını bırakmıyor. İşte Zalim İstanbul 39. yeni bölüm fragmanı ve 38. son bölüm izleme ekranı...

Her pazartesi ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisi bu akşam yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Zalim İstanbul’un bu akşamki 38. bölümünde, Ceren'in karşısına geçip Cemre'yi sevdiğini söyleyen Cenk büyük bir savaşın başlamasına neden olur Çünkü Cemre, köşkteki büyük sırrı ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. İşte Zalim İstanbul 39. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

ZALİM İSTANBUL 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Zalim İstanbul dizisinin 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 38. SON BÖLÜM İZLE

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köşkte dengeler değişiyor!

Cenk egemenliğini ilan ederken, Ceren Şeniz’in kabusu olmaya devam ediyor. Eli güçlenen Ceren, geçmişim tüm acısını Şeniz’den çıkarmak için yapmadığını bırakmıyor. Öte yandan köşkte baygın halde bulunan Agah Karaçay herkesi korkutuyor. Bu olay üzerine Cenk, annesiyle karşı karşıya geliyor ve onu reddettiğini söylüyor.

Ceren'in karşısına geçip Cemre'yi sevdiğini söyleyen Cenk büyük bir savaşın başlamasına neden olur Çünkü Cemre, köşkteki büyük sırrı ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Nedim, Damla ve Cenk öğrendikleri gerçek karşısında ne yapacak?