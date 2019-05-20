Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ceren nikah masasında! (Zalim İstanbul 8. Son bölüm izle)

Zalim İstanbul 8.bölümü bu akşam ekrana geldi. Zalim İstanbul son bölümde; Şeniz’in tuzağına düşen Ceren gözyaşları içerisinde nikah masasına oturuyor. Seher ise kızının yaşadıklarını öğrendikten sonra tam büyük bir hayal kırıklılığı yaşar. Peki Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecan yaratan 8. son bölümde başka neler yaşandı?

Zalim İstanbul dizisi 8. Son bölümü ile Kanal D’de ekrana geldi. Son bölümde; Büyük haller kuran Ceren, Cenk ile evleneceğini düşünürken nikah masasına oturduğunda Şeniz oyununa geldiğini anlıyor. Ceren’in her şeye rağmen attığı imza köşkteki herkesin hayatını değiştiriyor! Seher, Agah'ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap soruyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in rol aldığı Zalim İstanbul son bölümde başka neler yaşandı? Zalim İstanbul 8. son bölüm izleme linki ve 9. yeni bölüm fragmanı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 8. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ZALİM İSTANBUL FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 8. BÖLÜM ÖZETİ…

Ceren, Şeniz'in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı dersini alır. Ceren'in attığı imzanın yankıları köşkün altını üstüne getirir. Seher, Agah'ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap sorar. Seher kızını köşkten söküp almak için gururunu göz ardı edip Şeniz' den yardım ister.

Şeniz'in ise Seher ve ailesi için başka planları vardır. Cemre kardeşinin sınır tanımaz tavırları yüzünden isyan eder. Cemre bir taraftan annesini kollarken sabırsızlıkla beklediği sonuçlar gelene kadar Nedim'e ilaç vermeyi kesecektir. Civan, Ceren'in hal ve tavırları yüzünden her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Agah Karaçay, Ceren'i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül edecektir.