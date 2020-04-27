Zalim İstanbul bugün var mı? Zalim İstanbul yeni bölümü ne zaman?

Zalim İstanbul bugün var mı? Zalim İstanbul yeni bölümü ne zaman?

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm tarihi heyecanla bekleniyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki Zalim İstanbul bugün var mı? Zalim İstanbul yeni bölümü ne zaman yayınlanır?

Corona virüsü sebebiyle 36. bölümünden sonra çekimlerine ara verilen Zalim İstanbul dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri haberimizden Zalim İstanbul yeni bölümü hakkındaki bilgileri görebilirler.

ZALİM İSTANBUL BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul dizisi diğer birçok dizi gibi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. 36. bölümden sonra yayınlanmayan dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni bölüm tarihi belli olduğunda haberimizde sizlerle paylaşacağız. Dizinin yayın saatinde bu akşam ‘Recep İvedik 2’ isimli film yer alıyor.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.