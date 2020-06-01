Zalim İstanbul bugün yayınlanacak mı? Zalim İstanbul yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Zalim İstanbul bugün yayınlanacak mı? Zalim İstanbul yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Zalim İstanbul dizisi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermiş ve normalleşme süreciyle yeniden çekimlere başlamaya hazırlanıyordu. Gelen son haberle birlikte dizinin başrollerinden Agah karakterini canlandıran Fikret Kuşkan'ın diziden ayrıldığını açıkladı. Bu gelişme ardından dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Zalim İstanbul bu akşam yayınlanacak mı?

Her hafta pazartesi akşamı ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümleri iple çekiliyor. Dizi takipçileri bu akşam yeni bölümün olup olmadığını merak ederken, yapılan açıklama şok etkisi yarattı. Zalim İstanbul dizisinin başrolündeki Agah karakterini canlandıran oyuncu Fikret Kuşkan’ın corona virüsü önlemi nedeniyle diziden ayrıldığını duyurdu. Zalim İstanbul dizisi bu akşamki yayın akışında tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümleri çekimlerinin ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor…

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Zalim İstanbul dizisi birçok dizide olduğu gibi çekimlerine corona virüsü nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştı. Zalim İstanbul dizisi bu akşamki yayın akışında tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zalim İstanbul yeni bölüm tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul’un final bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı hakkında kanal ve yapımcı şirketten bir açıklama yapılmadı. Zalim İstanbul’un final bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.