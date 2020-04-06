Zalim İstanbul final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Zalim İstanbul final bölümü ne zaman?

Zalim İstanbul final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Zalim İstanbul final bölümü ne zaman?

Her hafta pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi, düşen reytingler sebebiyle 6 Nisan’da final yapma kararı almıştı. Peki Zalim İstanbul final bölümü bu akşam yayınlanacak mı? İşte tüm detaylar…

Sezonun iddialı dizilerinden biri olarak başlayan ancak hem sette meydana gelen kavgalar hem de düşük seyreden reytingler nedeniyle 6 Nisan'da final yapacağı açıklanan Zalim İstanbul dizisinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı en çok aranan konulardan biri oldu.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Zalim İstanbul'un 6 Nisan Pazartesi günü yayınlanması beklenen final bölümü, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs pandemisi sebebiyle bu akşamki Kanal D'nin yayın akışında gözükmüyor. Dizinin yapımcı şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile dizinin setlerine korona virüs sebebiyle ara verildiğini açıklamıştı.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul'un final bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı hakkında kanal ve yapımcı şirketten bir açıklama yapılmadı. Zalim İstanbul'un final bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.