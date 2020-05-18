Zalim İstanbul final mi yaptı? Zalim İstanbul bugün yeni bölüm olacak mı?

Zalim İstanbul final mi yaptı? Zalim İstanbul bugün yeni bölüm olacak mı?

Zalim İstanbul dizisi son olarak 36. bölüm ile ekranlara gelmişti. Pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin final yapıp yapmadığı ise merak konusu. Zalim İstanbul final mi yaptı? Zalim İstanbul bugün yeni bölüm olacak mı? gibi soruların yanıtı haberimizde...

Her hafta pazartesi günü ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisi bu akşmaki yayın akışında yer almıyor. Dizi takipçileri final mi yaptı sorusunun yanıtını araştırıyor. Diğer diziler gibi pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen Zalim İstanbul dizisi son bölümü izleme sayfasını ve detaylı bilgileri yazımızdan takip edebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Zalim İstanbul’un 6 Nisan Pazartesi günü yayınlanması beklenen final bölümü, tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını sebebiyle bu akşamki Kanal D’nin yayın akışında gözükmüyor. Dizinin yapımcı şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile dizinin setlerine korona virüs sebebiyle ara verildiğini açıklamıştı.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul’un final bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı hakkında kanal ve yapımcı şirketten bir açıklama yapılmadı. Zalim İstanbul’un final bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.