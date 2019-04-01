Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları: Zalim İstanbul’da kimler oynuyor?

Zalim İstanbul dizisi bugün başlıyor. Zalim İstanbul’un oyuncu kadrosu da oldukça merak ediliyor. Zalim İstanbul dizisinde hnagi isimler rol alıyor? Zalim İstanbul adlı dram dizisinin konusu nasıl şekilleniyor? İşte ekranların yeni dizisi Zalim İstanbul hakkında merak edilen ayrıntılar…
ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI
Fikret Kuşkan – Agah Karaçay
Deniz Uğur – Seher Yılmaz
Mine Tugay – Şeniz Karaçay
Ozan Dolunay – Cenk Karaçay
Simay Barlas – Damla Karaçay
Berker Güven – Nedim Karaçay
Bahar Şahin – Ceren Yılmaz
Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz
İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz
ZALİM İSTANBUL KONUSU
Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher’in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher,”Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım”…
Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden “gelin” aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.
Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.