Zalim İstanbul konusu ve oyuncuları: Zalim İstanbul’da kimler oynuyor?

Zalim İstanbul oyuncuları arasında kimler bulunuyor? Zalim İstanbul oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor, Zalim İstanbul dizisinin konusu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz. İşte ekranların yeni dizisi Zalim İstanbul hakkında merak edilenler...

Zalim İstanbul dizisi bugün başlıyor. Zalim İstanbul’un oyuncu kadrosu da oldukça merak ediliyor. Zalim İstanbul dizisinde hnagi isimler rol alıyor? Zalim İstanbul adlı dram dizisinin konusu nasıl şekilleniyor? İşte ekranların yeni dizisi Zalim İstanbul hakkında merak edilen ayrıntılar…

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan – Agah Karaçay

Deniz Uğur – Seher Yılmaz

Mine Tugay – Şeniz Karaçay

Ozan Dolunay – Cenk Karaçay

Simay Barlas – Damla Karaçay

Berker Güven – Nedim Karaçay

Bahar Şahin – Ceren Yılmaz

Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz

İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher’in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher,”Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım”…

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden “gelin” aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.

Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.