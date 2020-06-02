Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul’un 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Corona virüsüyle çekimlerine ara veren diziler geri dönmeye başlıyor. Zalim İstanbul'un merakla beklenen yeni bölümü için de tarih belli oldu. Zalim İstanbul ne zaman yayınlanacak ve yeni bölüm fragmanında hangi gelişmeler var?

Zalim İstanbul’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa bir aranın ardından sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanan Zalim İstanbul’un fragmanıyla beraber yayın tarihi de açıklandı. Zalim İstanbul, 8 Haziran Pazartesi ekranlara gelecek.

ZALİM İSTANBUL 37. BÖLÜM FRAGMANI

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah’ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren’i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren’i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren’in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?