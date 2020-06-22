Zalim İstanbul neden final yaptı? Zalim İstanbul final bölümü (39. bölüm) izle!

Her pazartesi akşamı ekranlara gelen Zalim İstanbul dizisi bu akşam final bölümüyle ekranlara veda etti. Başrollerinde Fikret Kuşkan (Agah Karaçay), Deniz Uğur (Seher Yılmaz) ve Mine Tugay (Şeniz Karaçay) gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul final yaptı. Peki Zalim İstanbul final bölümünde (39. bölüm) neler oldu? Zalim İstanbul neden final yaptı? İşte Zalim İstanbul final bölümü izleme linki...

KanalD ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisi bu akşam final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi takipçileri bu akşam 39. son bölümüyle yayınlanan dizinin neden final yaptığını merak etmeye başladı. Zalim İstanbul final bölümünde neler yaşandığını sayfamızda paylaştığımız linkteki final bölümünü izleyerek görebilirsiniz. İşte Zalim İstanbul 39. final bölümü izleme ekranı…

ZALİM İSTANBUL NEDEN FİNAL YAPTI?

Zalim İstanbul dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti. Corona virüsü nedeniyle bir süre çekimleri ertelenen ve ardından son bölümleri çekilen dizinin final yapmasıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin düşük reyting oranlarından dolayı final yaptığı tahmin ediliyor.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

ZALİM İSTANBUL 39. BÖLÜM (FİNAL BÖLÜMÜ) ÖZETİ

Cenk ve Nedim arasında buzlar erirken, gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam eder. Cenk anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra geri kalan zamanını oğlu ile geçirmeye karar verir. Bu kararda hastalığının da payı büyüktür.

Peş peşe gelen ölümler Karaçay Köşkünün karalar bağlamasına neden oluyor!

Ceren’in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren’in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren’in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz. Geri dönülmez bir karar alır. Ceren’i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik…

ZALİM İSTANBUL 38. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zalim İstanbul 38. Bölümde Şeniz ve Ceren boğuşma esnasında balkondan düşerek ölüyorlar!

Şeniz, Oya’dan oğlu Cenk ile Ceren’in evlenecekleri haberini alıyor. Gözleri dönen Şeniz kararını veriyor. Odasına girip caka satan Ceren’in görünce kararı daha da netleşiyor. Elindeki bıçakla üzerine yürüyor. Ceren son anda bıçaktan kurtulsa da boğuştuğu Şeniz ile birlikte balkondan düşerek ölüyorlar.