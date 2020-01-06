Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümü her Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Kanal D yayın akışına bakanlar hayal kırıklığına uğradı. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? İşte diziye dair detaylar...

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay’ın yer aldığı Zalim İstanbul, yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmiyor. Bütün dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul yeni bölüm 13 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah’ın kamera kayıtlarını izlemesi evdeki tüm dengeleri değiştiriyor.Cemre artık bu oyunu sürdüremeyecek kadar yıpranmıştır. Cenk’in gönüllü olarak kullanılmayı kabul etmesine de aldırış etmeden bu evliliği bitirmek üzere harekete geçer.

Ancak Agah bir adım öndedir ve kamera kaydını izlemiştir. Nedim’in de kaydı izlediğini ve sustuğunu öğrenmesi ise Cemre için artık son damla olur.

Ceren’in kendine yapılanların hesabını sormak için tek şansı artık Nedim’dir. Nedim Ceren’in uzattığı ele şüphe ile yaklaşır.

Agah öğrendiklerinin şokunu atlatamadan köşkü alt üst edecek sırra doğru ilerliyordur.