Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul bu akşam yayınlanmayacak ve yerine bir film ekranlara gelecek. Zalim İstanbul'un yayınlanma sebebi ise corona virüsü sebebiyle setlere verilen ara olarak tahmin ediliyor. Peki yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul’un yeni bölümünün yayınlanmayacak olması sebebiyle izleyiciler Zalim İstanbul neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Zalim İstanbul corona virüsü sebebiyle setlere veren ara nedeniyle yayınlanmayacak. Yeni bölümün ise ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.