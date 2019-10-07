Zalim İstanbul oyuncuları kimler? Zalim İstanbul yeni sezon oyuncuları ve konusu…

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda izleyicilerin heyecanla takip ettiği Zalim İstanbul'un oyuncuları da merak ediliyor. İkinci yeni sezonu ile kaldığı yerden eden Zalim İstanbul dizisi oyuncular ve konusu haberimizin içerisinde yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda. Peki yeni sezonda da izleyicilerin karşısına çıkan Zalim İstanbul dizisinin kimler rol alıyor?

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan – Agah Karaçay

Deniz Uğur – Seher Yılmaz

Mine Tugay – Şeniz Karaçay

Ozan Dolunay – Cenk Karaçay

Simay Barlas – Damla Karaçay

Berker Güven – Nedim Karaçay

Bahar Şahin – Ceren Yılmaz

Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz

İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz

ZALİM İSTANBUL KONUSU

“Antakya'dan, İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.”