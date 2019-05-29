Zalim İstanbul sezon finali ile ekranlara geldi! Zalim İstanbul 9. son bölüm izle

Zalim İstanbul sezon finali yayınlandı. Son bölümde; Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz'in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır.

Zalim İstanbul dizisi her Pazartesi yeni bölümleri ile Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Damla Karaçay yer alıyor. Bu akşam dizinin sezon finali ekranlara geldi. İşte Zalim İstanbul 9. bölüm sezon finali izleme linki ve özeti…

ZALİM İSTANBUL 9. SON BÖLÜM İZLE

CEMRE, AGAH’IN GÖZÜNDE BİTİYOR

Ceren’in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz’in Cemre’yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre’yi Agah’ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre’yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk’ten gelir. Ceren’in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim’e son kez veda etmeye gider. Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.