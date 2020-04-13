Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul neden yok?

Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? Zalim İstanbul neden yok?

Zalim İstanbul'un yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyenler bu hafta da hayal kırıklılığına uğradı. Corona virüsü sebebiyle setlere verilen Zalim İstanbul dizisi bu hafta da yayınlanmayacak. Peki yeni bölüm ne zaman belli mi?

Kanal D’nin iddialı yapımları arasında yer alan Zalim İstanbul bu hafta ekranlarda izleyici karşısına çıkamıyor. Zalim İstanbul corona virüsü sebebiyle setlere veren ara nedeniyle yayınlanmayacak. Yeni bölümün ise ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Zalim İstanbul’un 6 Nisan Pazartesi günü yayınlanması beklenen final bölümü, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs pandemisi sebebiyle bu akşamki Kanal D’nin yayın akışında gözükmüyor. Dizinin yapımcı şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile dizinin setlerine korona virüs sebebiyle ara verildiğini açıklamıştı.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul’un final bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı hakkında kanal ve yapımcı şirketten bir açıklama yapılmadı. Zalim İstanbul’un final bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.