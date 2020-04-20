Zalim İstanbul yeni bölüm var mı? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? 20 Nisan Pazartesi Kanal D yayın akışı…

Zalim İstanbul yeni bölüm var mı? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? 20 Nisan Pazartesi Kanal D yayın akışı…

Pazartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden Zalim İstanbul bu akşam var mı? Zalim İstanbul en son bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Pazartesi Kanal D yayın akışında neler var? İşte tüm detaylar…

Zalim İstanbul dizinin takipçileri yeni bölüm olup olmadığını aratmaya başladı. Corona virüsün etkilediği sektörlerin biri de dizi piyasası oldu. Birçok Türk dizisi corona virüsü sebebiyle yayınlarına ara verirken, aynı saatte dizilerin tekrarları yayınlanmaya başladı. Setlerine ara veren bir dizi de Zalim İstanbul oldu. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul'un final bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı hakkında kanal ve yapımcı şirketten bir açıklama yapılmadı. Zalim İstanbul'un final bölümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren'i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk'in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

19 NİSAN PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:45 Arda Sokaklar

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:15 Recep İvedik

00:30 Galip Derviş