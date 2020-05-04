Zalim İstanbul yeni bölüm var mı? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul yeni bölüm var mı? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden Zalim İstanbul’un akıbeti merak ediliyor. Dizinin sevenleri, Zalim İstanbul’un yeni bölümünün ne zaman olacağını merak ediyor. İşte Zalim İstanbul dizisi hakkındaki son bilgiler…

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de diziler yeni bölüm yayınlayamıyor. Birçok dizi setlerine ara vermiş durumda. Bunlardan biri de Zalim İstanbul. Dizinin sevenleri ‘Zalim İstanbul neden yok?' sorusunu internette aratmaya başladı. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? İşte cevabı…

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal veya dizinin yapımcı şirketi tarafından Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman olacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.