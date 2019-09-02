Zalim İstanbul yeni sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman?

Zalim İstanbul dizisi geçtiğimiz sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamış, diziseverlerden tam not almıştı. Dizinin yeni sezon tarihi açıklandı ayrıca yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Zalim İstanbul'un sezon finalinde Cemre ve Nedim köşkten kaçmıştı. Peki Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Zalim İstanbul ile ilgili merak edilenler...

Başrollerinde Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Ceren), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek’in (Nurten) olduğu Zalim İstanbul dizisinden yeni sezon fragmanı geldi.

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON 10. BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Zalim İstanbul yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi 20.00’da Kanal D’de başlıyor!

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİ ÖZETİ

Zalim İstanbul’un sezon finalinde Ceren, Nedim’in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre’nin karar vermesine neden olur. Nedim’in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim’in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren’in yaptığını onaylayan Nedim’in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim’den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim’i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar…

Ceren’in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz’in Cemre’yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre’yi Agah’ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre’yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk’ten gelir. Ceren’in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim’e son kez veda etmeye gider. Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.