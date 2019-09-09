Zalim İstanbul yeni sezon başlıyor! Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Zalim İstanbul kısa sürede diziseverlerin beğenisini toplamıştı. İkinci sezonu büyük heyecanla beklenen Zalim İstanbul'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Oyuncu kadrosunu korumayı başaran Zalim İstanbul'da hangi sorulara yanıt aranacak? İşte Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler...

Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yeni sezonda da izleyicilerin karşısına çıkacak Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu neler yaşanacak?

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Zalim İstanbul yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan – Agah Karaçay

Deniz Uğur – Seher Yılmaz

Mine Tugay – Şeniz Karaçay

Ozan Dolunay – Cenk Karaçay

Simay Barlas – Damla Karaçay

Berker Güven – Nedim Karaçay

Bahar Şahin – Ceren Yılmaz

Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz

İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİ ÖZETİ

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar…

Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz'in Cemre'yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre'yi Agah'ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre'yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk'ten gelir. Ceren'in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim'e son kez veda etmeye gider. Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

Antakya'dan, İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.