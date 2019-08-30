Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Fragmanda yüzü gözükmeyen, yürüyen kişinin Nedim olduğunu düşünülüyor. Peki Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman? Yeni sezonda hangi sorulara yanıt aranacak? İşte Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler...

Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yeni sezonda da izleyicilerin karşısına çıkacak Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın hayatına geçtiğimiz sezon başlayan Zalim İstanbul dizisi yeni sezonunun başlangıç tarihine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Zalim İstanbul dizisi ikinci sezonunun Eylül ya da Ekim ayı içerisinde yeniden ekranda olması bekleniyor.

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİ ÖZETİ

Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz'in Cemre'yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre'yi Agah'ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre'yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk'ten gelir. Ceren'in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim'e son kez veda etmeye gider. Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

Antakya'dan, İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.