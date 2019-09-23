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Zalim İstanbul yeni sezon oyuncuları ve konusu: Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler?
Zalim İstanbul yeni sezon oyuncuları ve konusu: Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler?
Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncuları yeni sezonda da izleyici tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yeni sezonda da izleyicilerin karşısına çıkacak Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunda kimler yer alacak?
Magazin 23 Eylül 2019 - 14:22

Geçtiğimiz sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Zalim İstanbul kısa sürede diziseverlerin beğenisini toplamıştı. İkinci sezonu büyük heyecanla beklenen Zalim İstanbul’un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Oyuncu kadrosunu korumayı başaran Zalim İstanbul’da kimler var. İşte yeni sezon Zalim İstanbul oyuncuları…

ZALİM İSTANBUL KONUSU

“Antakya'dan, İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.”

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI

Fikret Kuşkan – Agah Karaçay
Deniz Uğur – Seher Yılmaz
Mine Tugay – Şeniz Karaçay
Ozan Dolunay – Cenk Karaçay
Simay Barlas – Damla Karaçay
Berker Güven – Nedim Karaçay
Bahar Şahin – Ceren Yılmaz
Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz
İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz

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