Zalim İstanbul yeni sezon oyuncuları ve konusu: Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler?

Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncuları yeni sezonda da izleyici tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yeni sezonda da izleyicilerin karşısına çıkacak Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunda kimler yer alacak?