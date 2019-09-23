Zalim İstanbul yeni sezon oyuncuları ve konusu: Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Zalim İstanbul kısa sürede diziseverlerin beğenisini toplamıştı. İkinci sezonu büyük heyecanla beklenen Zalim İstanbul’un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Oyuncu kadrosunu korumayı başaran Zalim İstanbul’da kimler var. İşte yeni sezon Zalim İstanbul oyuncuları…
ZALİM İSTANBUL KONUSU
“Antakya'dan, İstanbul'a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul'da; üç çocuğu ile Antakya'da yaşayan Seher'in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.”
ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI
Fikret Kuşkan – Agah Karaçay
Deniz Uğur – Seher Yılmaz
Mine Tugay – Şeniz Karaçay
Ozan Dolunay – Cenk Karaçay
Simay Barlas – Damla Karaçay
Berker Güven – Nedim Karaçay
Bahar Şahin – Ceren Yılmaz
Sera Kutlubey – Cemre Yılmaz
İdris Nebi Taşkan – Civan Yılmaz