Zalim İstanbul’un 19. yeni bölüm fragmanı geldi! Cemre köşeye sıkışıyor… Zalim İstanbul 18. son bölüm izle

Zalim İstanbul 18. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay’ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde; Cemre aynı çatı altında yanına yaklaşamadığı Nedim’i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemreyi köşeye sıkıştıracaktır. İşte son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; Şeniz ve Cenk için geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır. Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz' in en büyük kâbusu da gerçek olur. Şeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim'in iki dudağı arasındadır. Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Zalim İstanbul 18. son bölüm izleme linki…

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 18. SON BÖLÜM İZLE

Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren’ in neden hala affedilmediğini sorgular.

Ceren, Neriman’ın tüm zorlamalarına rağmen köşke girmekten köşe bucak kaçarken, hiç beklemediği bir anda Nedimi tam karşısında bulacaktır. Ceren, Cenk ile girdikleri yolun köşkten ve paradan çok uzakta olduğunu fark etmesi ile yönünü değiştirir.

Duydukları ile ortalığı yangın yerine çeviren Civan, Cenk’i karşısında bulduğunda artık ok yaydan çıkmıştır. Agâh testin sonucu ile Civan’ın önüne geçerken, Ceren durumun şaşkınlığını yaşar. Cemre, Cenk’in bıraktığı mektubun peşine düşer.

Cenk mektubun annesi tarafından alınmış olduğunu düşünürken, mektubu okuyan kişi beklemediği anda karşısına çıkacaktır. Şeniz tüm gücüyle Agah‘ın üzerine esmek için hazırlanmaktadır.

Agah tüm bu karmaşadan uzakta yeğeninin gün geçtikçe iyileşmesini izler. Agah’ın bilmediği ise Nedim’in doktorunun Cemreyi zor bir karar aşamasında bıraktığıdır. Köşk Cemre ve Cenk için düğün yemeğine hazırlanırken beklenmeyen bir misafir adım adım köşke bomba gibi düşecektir.