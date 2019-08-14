Zara, film çeken fenomenler hakkında konuştu

Şarkıcı Zara Kurban Bayramı'nın 2.günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Giydiği mavi uzun abiyesi ile göz dolduran sanatçı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zara , çok heyecanlı olduğunu kendisini dinlemeye gelen misafirlerini bol bol eğlendirmek istediğini söyledi.

Bayramların çok değerli olduğunu belirten Zara, “Bayramlar benim için çok keyifli geçerdi en güzel kıyafetleri eskiden hep annem bana alırdı. Şimdi de bayramın güzelliklerini ben kızıma anlatıp yaşatmak istiyorum” dedi.

“MÜZİK BENİM EN BÜYÜK AŞKIM”

Sahne hayatının yanı sıra oyunculuğundan da kendinden söz ettiren sanatçı. Yaklaşık 2 yıldır oyunculuk eğitimi aldığını belirtti ve ekledi; “Çok mutluyum ve kendimi buldum diyebilirim çünkü müzik ve oyunculuk birbirini çok tamamlayan meslekler, dolayısıyla kendimi seyirciye çok güzel aktarmam gerekiyor bakalım hayırlısı” dedi. Gazetecilerin, ‘Yarın bir seçim yapmaya kalksanız müziği bırakır mısınız?’ sorusuna cevap veren Zara “kesinlikle bırakmam çünkü müzik benim kendimi ifade ettiğim en büyük aşkım” dedi.

“BU BİR GEÇİŞ DÖNEMİ”

Son dönemlerde sosyal medya fenomenlerinin hiçbir eğitim almadan, sinema filminde oynamaları veya şarkı yapmaları konusunda düşünceleri sorulan Zara “bence bu bir geçiş dönemi, kendi kültürümüzü kaybetmeden, onun esas yerini ve hakkını verdiğimiz sürece bence olabilir. Sonuçta ana yemek yerinde durduğu sürece garnitürler, salatalar gelebilecek. Ben de çok beğenerek izliyorum bazılarını” dedi.