Zara müjdeyi verdi

Şarkıcı Zara, önceki gün bir AVM'de kızı Dila ile görüntülendi. Boşandığı eşi Akif Beki'den olan kızı ile alışveriş turuna çıkan sanatçı, gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı.

AVM içerisindeki bir mağazadan kitap alan Zara, görüntü alan muhabirlerden kızının çekilmemesini istedi. Amerika turnesini tamamlayarak ülkeye dönen Zara, “Amerika turnesi çok güzel geçti, kısmet olursa yine yapmak istiyorum” dedi. Yakın zamanda bir sürprizi olacağını belirten Zara, “Yakında güzel bir flarmoni orkestrasına eşlik edeceğim, hazırlıkları devam ediyor” dedi.

Güneş gözlüğünü takarak poz verem sanatçı, “Daha güzel sürprizler var, yakında onları da açıklarım” diyerek oradan uzaklaştı.