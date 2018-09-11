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Zara ölümden döndü! İçinde bulunduğu araç perte çıktı
Zara ölümden döndü! İçinde bulunduğu araç perte çıktı
Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Zara’nın dört gün önce Osmangazi Köprüsü’nde geçirdiği trafik kazasında ölümden döndüğü ortaya çıktı.
Magazin 11 Eylül 2018 - 11:42

Zara, annesi duymasın diye sakladığı kazayı şu sözlerle anlattı: “Maalesef arabamız perte çıkacak kadar büyük bir kazaydı. Kaza, sabaha karşı 4 sularında Osmangazi Köprüsü’nde oldu. Bir an köprüden uçuyoruz zannettim. Çok şükür ki inanılmaz bir şekilde ufak tefek morluk ve sıyrıklarla atlattık. O zaman anladım ki her an birbirimize misafiriz. Dolayısıyla birbirimizin kıymetini bilelim. Bunu hep söylüyordum ama şu an tüm hücrelerime kadar yaşayarak söylüyorum. Hayatı bana ikinci defa hediye edilmiş gibi hissediyorum. Bugün belki biraz da onun heyecanı var.”

Son güncelleme: 12:24 - 11.09.2018
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