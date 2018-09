Zara ölümden döndü! İçinde bulunduğu araç perte çıktı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Zara, annesi duymasın diye sakladığı kazayı şu sözlerle anlattı: “Maalesef arabamız perte çıkacak kadar büyük bir kazaydı. Kaza, sabaha karşı 4 sularında Osmangazi Köprüsü’nde oldu. Bir an köprüden uçuyoruz zannettim. Çok şükür ki inanılmaz bir şekilde ufak tefek morluk ve sıyrıklarla atlattık. O zaman anladım ki her an birbirimize misafiriz. Dolayısıyla birbirimizin kıymetini bilelim. Bunu hep söylüyordum ama şu an tüm hücrelerime kadar yaşayarak söylüyorum. Hayatı bana ikinci defa hediye edilmiş gibi hissediyorum. Bugün belki biraz da onun heyecanı var.”