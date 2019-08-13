Zara’dan müzik ziyafeti

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zara , çok heyecanlı olduğunu kendisini dinlemeye gelen misafirlerini bol bol eğlendirmek istediğini söyledi. Bayramların çok değerli olduğunu belirten Zara ” bayramlar benim için çok keyifli geçerdi en güzel kıyafetleri eskiden hep annem bana alırdı. Şimdide bayramın güzelliklerini ben kızıma anlatıp yaşatmak istiyorum” dedi.

MÜZİK BENİM EN BÜYÜK AŞKIM !

Sahne hayatının yanı sıra oyunculuğundan da kendinden söz ettiren sanatçı. Yaklaşık 2 yıldır oyunculuk eğitimi aldığını belirtti ve ekledi “Çok mutluyum ve kendimi buldum diyebilirim çünkü müzik ve oyunculuk birbirini çok tamamlayan meslekler ,dolayısı ile kendimi seyirciye çok güzel aktarmam gerekiyor bakalım hayırlısı” dedi. Gazetecilerin yarın bir seçim yapmaya kalksanız müziği bırakır mısınız sorularına cevap veren Zara ” Kesinlikle bırakmam çünkü müzik benim kendimi ifade ettiğim ,en büyük aşkım” dedi.