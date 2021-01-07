Zara’dan olay yaratan paylaşım… Yerini gizleyecekken rezil oldu

İngiltere’de Love Island programıyla üne kavuşan televizyon yıldızı Zara McDermott, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla eleştirilerin hedefi oldu.

Ülkede tespit edilen mutasyon nedeniyle önlemler artırılırken, 24 yaşındaki McDermott ve sevgilisinin dördüncü seviye bölgeler için getirilen seyahat yasağını deldiği ortaya çıktı.

Kişisel hesabından bir giyim markasının ürünlerine dair paylaşım yapan McDermott, arka planı ise bulanıklaştırmayı tercih etti. Ancak markanın da aynı görseli paylaşacağını düşünemeyen McDermott yakayı ele verdi.

Markanın paylaştığı fotoğrafta McDermott’un tropikal bir bölgede olduğu görülürken, Daily Mail gazetesi çiftin Maldivler’de tatil yaptığını yazdı.