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Zara’dan olay yaratan paylaşım… Yerini gizleyecekken rezil oldu

İngiliz televizyon yıldızı Zara McDermott, corona yasaklarını deldiğini saklamaya çalışırken baltayı taşa vurdu. McDermott'un ülkeyi terk ettiği bir markanın ürünlerine dair paylaşımıyla ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:12, 07/01/2021
Haberler Magazin
Zara’dan olay yaratan paylaşım… Yerini gizleyecekken rezil oldu

İngiltere’de Love Island programıyla üne kavuşan televizyon yıldızı Zara McDermott, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla eleştirilerin hedefi oldu.

Ülkede tespit edilen mutasyon nedeniyle önlemler artırılırken, 24 yaşındaki McDermott ve sevgilisinin dördüncü seviye bölgeler için getirilen seyahat yasağını deldiği ortaya çıktı.

Soldaki karede McDermott’un arka planı bulanıklaştırdığı görülüyor.

Kişisel hesabından bir giyim markasının ürünlerine dair paylaşım yapan McDermott, arka planı ise bulanıklaştırmayı tercih etti. Ancak markanın da aynı görseli paylaşacağını düşünemeyen McDermott yakayı ele verdi.

Markanın paylaştığı fotoğrafta McDermott’un tropikal bir bölgede olduğu görülürken, Daily Mail gazetesi çiftin Maldivler’de tatil yaptığını yazdı.

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