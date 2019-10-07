Zara’nın ortak köpeği!

Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Dila, annesinin elinden çekip hızlıca onu uzaklaştırmaya çalıştı. Muhabirlere annesini çekiştirmesinin sebebini açıklayan Dila, “Annem görünmemi istemiyor” diyerek durumu açıkladı. Zara ise kızı için köpek aldığını söyleyip, “Dila'nın nihayet köpeği oldu, onun peşinde koşturuyoruz. Belkıs Akkale'yle ortak aldık. Biz bakacağız, ben konsere gidince o bakacak o konsere gidince ben bakacağım. Dila'nın aşkına yani. Çok büyük sorumluluk, çok seviyorum ama bakım çok zor tek kişi, o yüzden Belkıs Akkale'yle ortak aldık” diye konuştu.

“HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM”

İki üç senedir yurtdışı konserlerine ağırlık verdim diyen şarkıcı, “Geçen sene Amerika, Avusturalya vardı, şimdi yine Amerika'da altı tane konser var” diye konuştu. Yurtdışı konserine ağırlık vermenizin sebebi var mı? sorusuna, “Benim isteğim, 20'li yaşlarımda yaptığım bir röportaj geçti elime, orada da aynı şeyi söylüyorum. En büyük amacım bu kültürü yaymak diyorum, şimdi onu gerçekleştiriyorum. Hayallerimi gerçekleştiriyorum” diye konuştu.