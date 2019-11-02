Zayn Malik’in kardeşi Safaa, 17 yaşında hamile

Pakistan asıllı bir baba ile İngiliz asıllı bir annenin çocuğu olan ünlü şarkıcı Zayn Malik'in kız kardeşi Safaa, 17 yaşına girdikten birkaç gün sonra evlenmiş ve küçük yaşta yaptığı bu evlilik çok konuşulmuştu. Safaa'nın evlendikten 1 ay sonra hamile olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına girdikten hemen sonra evlenen Zayn Malik’in kız kardeşi Safaa’nın erken evliliği ve küçük yaşta hamileliği bazı kesimden tepki gördü. Yaptığı baby shower partisinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Safaa’nın kızı olacak.

Bir kullanıcı, “Kız daha 17 yaşında? Bu da neyin nesi?” yorumunu yaptı. Başka biri ise, “Bu onların hayatı ve söyler misin seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Senin evliliğin mi yürümedi?” şeklinde cevap verdi.

Albüm çalışmaları nedeniyle ABD’de olduğu için kardeşinin düğününe katılamayan Zayn’ın, baby shower partisine katılıp katılmadığı ise merak konusu. Zayn’ın eski sevgilisi ünlü model Gigi Hadid ise Safaa’nın paylaştığı fotoğrafları beğenerek aralarında herhangi bir gerginliğin olmadığını gösteriyor.