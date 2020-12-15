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Zayn Malik’in kardeşinin düğününü polis bastı
Zayn Malik’in kardeşinin düğününü polis bastı
Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid ile birlikte bir kız bebek sahibi olan şarkıcı Zayn Malik'in kız kardeşinin evde düzenlenen düğün törenine polis baskın düzenledi.
Magazin 15 Aralık 2020 - 15:20

Zayn Malik’in 22 yaşındaki kız kardeşi Waliyha Malik, Junaid Khan ile hayatını birleştirdi.

Zayn Malik’in diğer kardeşi Saffa’nın Batı Yorkshire’daki evinde düzenlenen düğüne corona virüs önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle polis bakın yaptı.

Bölge polisi, düğüne katılanlara ceza uygulandığını açıkladı.

Waliyha Malik, düğününden önce de bir kına gecesi düzenledi. Orada da konuklarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Sevgilisi Gigi Hadid ile birlikte ABD’de olan Zayn Malik ise törende yoktu.

Son güncelleme: 15:25 - 15.12.2020
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