Zehir Hafiye filmi kaç yılında çekilmiştir? Zehir Hafiye konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı Zehir Hafiye, 1989 yılında ilk kez seyirci ile buluşmuştur. Yeşilçam'ın son döneminde en dikkat çeken filmlerinden biri olan Zehir Hafiye filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…
ZEHİR HAFİYE KONUSU
Cemal (Kemal Sunal) arkadaşı Necati (Şemsi İnkaya) ile beraber yaşayan saf bir çocuktur. Polisiye kitaplara olan düşkünlüğü ile tanınan Cemal kendisini de bir polisiye roman kahramanı olarak görür. Taksicilik yaptığı sırada tanıştığı Zeynep (Nur Gürkan) sayesinde dedektifliğe soyunur. Zeynep İstanbul'un yer altı dünyasında tanınan Kara lakaplı Şehmus'un kızıdır. Kara Şehmus kızı Zeynep'i Manyak Mahmut'un oğluyla evlendirmek ister. Zeynep ise başka bir çocuğa aşıktır ve Maynak Mahmut'un oğluyla evlenmemek için evden kaçtığı sırada taksici Cemal'in arabasına biner. Zeynep'in durumunu öğrenen Cemal ise kendini bir maceranın içinde bulunur.
ZEHİR HAFİYE OYUNCULARI
Kemal Sunal – Cemal
Şemsi İnkaya – Necati
Nur Gürkan – Zeynep
Mehmet Ali Akpinar – Kara Sehmus
Leman Çidamli – Zeynep’in Halasi
Turgut Özatay – Manyak Mahmut