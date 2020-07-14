Zehir Hafiye filmi kaç yılında çekilmiştir? Zehir Hafiye konusu ne, oyuncuları kim?

Kemal Sunal’un kült filmlerinden biri olan Zehir Hafiye, bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında yayınlanacak. Özel dedektiflik yapan Cemal (Kemal Sunal) kendini bir mafya düğününün içinde bulur. Peki, Zehir Hafiye filminin konusu ne? İşte Zehir Hafiye ile ilgili tüm bilgiler…

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı Zehir Hafiye, 1989 yılında ilk kez seyirci ile buluşmuştur. Yeşilçam'ın son döneminde en dikkat çeken filmlerinden biri olan Zehir Hafiye filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

ZEHİR HAFİYE KONUSU

Cemal (Kemal Sunal) arkadaşı Necati (Şemsi İnkaya) ile beraber yaşayan saf bir çocuktur. Polisiye kitaplara olan düşkünlüğü ile tanınan Cemal kendisini de bir polisiye roman kahramanı olarak görür. Taksicilik yaptığı sırada tanıştığı Zeynep (Nur Gürkan) sayesinde dedektifliğe soyunur. Zeynep İstanbul'un yer altı dünyasında tanınan Kara lakaplı Şehmus'un kızıdır. Kara Şehmus kızı Zeynep'i Manyak Mahmut'un oğluyla evlendirmek ister. Zeynep ise başka bir çocuğa aşıktır ve Maynak Mahmut'un oğluyla evlenmemek için evden kaçtığı sırada taksici Cemal'in arabasına biner. Zeynep'in durumunu öğrenen Cemal ise kendini bir maceranın içinde bulunur.

ZEHİR HAFİYE OYUNCULARI

Kemal Sunal – Cemal

Şemsi İnkaya – Necati

Nur Gürkan – Zeynep

Mehmet Ali Akpinar – Kara Sehmus

Leman Çidamli – Zeynep’in Halasi

Turgut Özatay – Manyak Mahmut