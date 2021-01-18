Zehra 23 yaşında

Zehra Çilingiroğlu’nun kutlamasına annesi, babası ve Kaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya da katıldı.

Babası Zehra’nın mum üfleyip dilek dilediği karesini Instagram’da paylaşıp “Gururum” yazdı.

HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU NEDEN AYRILMIŞTI?

Kaya Çilingiroğlu ilk evliliğini Ayşem Saraçoğlu, ikinci evliliğini Hülya Avşar, üçüncüsünü de Feraye Tanyolaç ile yapmıştı.

Bir gece gazeteciler Kaya Çilingiroğlu’na “Ferrari’niz hayırlı olsun” der. Kaya Çilingiroğlu ise yanlış anlayıp “Siz Feraye’yi nereden biliyorsunuz?” diye cevap verir. Ve o an Çilingiroğlu’nun eşi Hülya Avşar’ı Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkar. Hülya Avşar hemen boşanır. Kaya Çilingiroğlu Feraye ile evlenir ama onların evliliği de fazla uzun sürmez.