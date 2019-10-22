Zehra Çilingiroğlu aileye girdi

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesi ile tanıştı.

21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik’in düğününe sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katılmış ve objektiflere poz vermişti. Kıyafetiyle büyük ilgi gören Zehra geçtiğimiz gün Selen Servi’nin sahne aldığı mekana gitti. Zehra’nın burayı ziyaret etme sebebi ise ünlü simalar arasında Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun sürpriz doğum günü partisi oldu.

BİRLİKTE PASTA ÜFLEDİLER

Ceyda Kadayıfçıoğlu için hazırlanan doğum günü davetine yaklaşık 20'ye yakın hanım arkadaşı eşlik etti. Gecenin en büyük sürprizini Ceyda Hanımın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu’dan geldi. Alattin Bey sevgilisi Zehra Çilingiroğlu'nu annesinin doğum gününe getirdi. Çift, birlikte eğlenip pasta üfledi. Doğum günü sebebi ile ilk kez Zehra sevgilisinin annesi ile objektiflere takılmış oldu. Zehra Çilingiroğlu müstakbel kayınvalidesinin doğum gününe gelirken eli boş gelmeyerek güzel bir taşlı küpe hediye etmiş.

Çifte kutlamanın yapıldığı gecede bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.