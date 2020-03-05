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Zehra Çilingiroğlu, “Evlilik teklifi gelmedi”
Zehra Çilingiroğlu, “Evlilik teklifi gelmedi”
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yalnız başına alışveriş yapan ve elinde çiçekler ile görüntülenen Zehra, muhabirleri görünce utangaç tavırlar sergileyerek kaçmaya çalıştı
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Mart 2020 - 11:21

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Elinde çiçekler bulunan Zehra Çilingiroğlu, çiçeklerin kimden olduğunu söylemedi.

EVLİLİK PLANI YOK

Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile çıkan evlilik haberlerine yanıt veren Çilingiroğlu, “Bizim zaten iyi giden bir ilişkimiz var, öyle bir şey yok. Zaten evlilik teklifi de gelmedi” dedi. Parmağındaki yüzük ile dikkat çeken Çilingiroğlu, “Tabiki evlilik yüzüğü falan değil, öylesine takıyorum” dedi. Sevgilisinin Yeniköy’de bir mekanda işletmeci ile kavga ettiği haberlerine yanıt vermeyen Zehra, hızlıca basın mensuplarının yanından uzaklaştı.