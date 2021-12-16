Zehra Güneş yıllar önce o programa katılmış

Milli voleybolcumuz Zehra Güneş'in yıllar önce yarışma programı 'O Ses Türkiye'ye konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş’in 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

Yıllar önce O Ses Türkiye’ye arkadaşını desteklemek için konuk olan Zehra Güneş, jüri üyelerine henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince stüdyoda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Güneş’in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saadet Özsırkıntı’nın boyunun kısa kalmasına değinerek ”Saadet’i göremiyoruz” demişti.

O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş’e, jüri üyelerinden ”İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin” yorumu gelmişti.

İlginizi Çekebilir Zehra Güneş Instagram'ı salladı