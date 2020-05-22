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Zehra selam öncesi kontrol etti!
Zehra selam öncesi kontrol etti!
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, sokağa çıkma yasağı sonrasında Bebek'te görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Mayıs 2020 - 09:40

Milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiren Zehra Çilingiroğlu sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından soluğu dışarıda aldı. Kız arkadaşlarıyla birlikte buluşup hasret gidermek istyen Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından kız arkadaşı ile birlikte arabasının içinde seyir halinde objektiflere yansıdı.

Çilingiroğlu, kendisini çeken gazetecileri görünce maskesinin olup olmadığını kontrol etti. Maskesinin takılı olduğunu gören Çilingiroğlu, muhabirlere el sallayarak uzaklaştı.

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