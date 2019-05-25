Deniz ve güneş sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ünlü isimler de spor salonlarına koşmaya başladı. Muhabirlere fit bir şekilde görüntü vermek adına sıkı bir şekilde çalışanlardan biri de Zehra Çilingiroğlu oldu.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını takip edenler onların spor salonlarından yaptıkları paylaşımlara son derece aşinalar… Bu konuda öne çıkan bazı isimler olsa da özellikle kendisini göstermeye başlayan sıcaklarla birlikte pek çok isim zorlu çalışma koşullarına ayak uydurdu.

Bunlardan biri de Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu… Bir spor salonunda yaptığı çalışma sırasında görüntülenen Zehra’nın son derece zorlayıcı bir hareketi başarıyla yaptığı görülürken takipçileri genç kızın bu görüntüsü hakkında: “Zehra zoru seviyor” şeklinde yorumlarda bulundu.