Zemheri 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri 1. bölüm izle

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Zemheri ilk bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıktı. Firuze ve Ayaz... İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. İşte Zemheri 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüm izleme ekranı.

Zemheri dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Show Tv’nin Çarşamba günleri yayınlamaya başladığı dizinin ilk bölümüyle Firuze ve Ayaz’ın da aşk hikayesi başlamış oldu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Zemheri dizisinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Zemheri dizisiyle ilgili merak edilenler…

ZEMHERİ 1. BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bu akşam Show Tv’de yayın hayatına başlayan Zemheri dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı az önce yayınlandı.

ZEMHERİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze ve Ayaz… İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar… Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikâyeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan'ın yanında bulur. Hayat bu dörtlü çıkmazda Firuze'ye ne getirecektir?

USTA OYUNCU ZERRİN TEKİNDOR “ZEMHERİ”YLE BU KEZ ÇOK FARKLI BİR ROLDE

Show TV'de 15 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek, Ay Yapım'ın bu sezon merakla beklenen dizisi ‘Zemheri'nin kadrosunda yer alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, bu kez seyirciyi şaşırtacak. Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu' ve ‘Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'de yer alan başarılı, usta oyuncu Zerrin Tekindor, canlandıracağı ‘Aliye' karakteriyle seyirciyi etkileyecek.

Son yıllarda canlandırdığı zengin kadın rollerinin aksine Tekindor, bu kez evlere temizliğe giderek parasını kazanan, gecekonduda yaşayan birini canlandıracak. Televizyonda canlandırdığı karakterlerden farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan Tekindor'un rolü şimdiden büyük merak uyandırıyor. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan Zemheri, izleyiciye adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulatacak.

‘BAZI VEDALAR SEVGİSİZLİKTEN DEĞİL, ÇARESİZLİKTENDİR’

Ay Yapım imzalı, ilk tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran ‘Zemheri'deki tutku dolu aşk hikayesi seyircilere fırtınalı bir dünyanın kapılarını aralayacak. Türk dizi tarihinin fenomen yapımlarına imza atan Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise birçok başarılı işe imza atan Sema Ergenekon'un yazdığı dizide Ayça Ayşin Turan ile Alperen Duymaz'ın karakterleri arasındaki tutku dolu ve bir o kadar da hüzünlü aşk, ekran başındakileri etkileyecek.

İkiliyle birlikte Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri'de Turan ve Duymaz, aileleri için kendi hayatlarını feda ederek sevgisizlikten değil çaresizlikten birbirlerine veda eden Firuze ve Ayaz'a can veriyor. İki karakterin arasındaki aşkla birlikte izleyiciler adalet ve daha birçok kavramı birden sorgulayacak.