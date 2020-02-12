Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 5. son bölüm izle

Zemheri dizisinin 5. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Beğeniyle takip edilen dizinin son bölümünde; Acısı gözlerinden okunan Firuze’nin hiçbir şey anlatmayan Ayaz’dan şüphelendiği tanıtımda Mehveş’in sözleri, “Firuze’nin gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?” sorusunu akla getiriyor. Ayaz, Ertan konusunda Firuze’yi bir kez daha uyarıyor. Aliye’nin kapısına gelen Ertan’ın neler yapacağı merakla beklenirken, Firuze’nin endişeli halleri dikkat çekiyor. Peki Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin son bölümü izleme ekranı...

Show Tv ekranlarında her çarşamba yayınlanan Zemheri dizisinin 5. bölümü bu akşam takipçileriyle buluştu. Zemheri son bölümünde; Faruk’un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan’ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz’ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır. İşte Zemheri 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ZEMHERİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinda sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

ZEMHERİ SON BÖLÜM FRAGMANI

ZEMHERİ 5. SON BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Acısı gözlerinden okunan Firuze'nin hiçbir şey anlatmayan Ayaz'dan şüphelendiği tanıtımda Mehveş'in sözleri, “Firuze'nin gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?” sorusunu akla getiriyor. Ayaz, Ertan konusunda Firuze'yi bir kez daha uyarıyor. Aliye'nin kapısına gelen Ertan'ın neler yapacağı merakla beklenirken, Firuze'nin endişeli halleri dikkat çekiyor.

Faruk’un şirkete gelmesiyle zor anlar yaşayan Firuze, daha da büyük bir çıkmazın içine düştüğünün farkında bile değildir. Ertan’ın şüphelenmesiyle birlikte çember onun için gitgide daralırken, Ayaz’ın hayatındaki yeri ise gitgide artmaktadır.

Faruk, çaldığı paranın bedelini tahmin ettiğinden daha ağır ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü bu durum hiç beklemediği bir biçimde Aliye’yi de derinden etkiler. Berrak ise Ayaz’ın hayatındaki yerini sağlamlaştırmak adına kendince bir plan yapar.

Ertan’ın şüpheleri adım adım birbirini tetikleyerek devam eder ve Firuze’yle tehlikeli bir oyunun içine girmeye karar verir. Ayaz’ın bütün çabasına rağmen Firuze, bu oyunun son hamlesi olarak kendisini hiç beklemediği bir yüzleşmenin içinde bulacaktır.