Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları… Zemheri ne demek?

Zemheri dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor ve diziseverler Zemheri dizisinin oyuncu kadrosunu ve konusunu merak ediyor. Zemheri'deki tutku dolu aşk hikayesi seyircilere fırtınalı bir dünyanın kapılarını aralayacak. Zemheri'de Turan ve Duymaz, aileleri için kendi hayatlarını feda ederek sevgisizlikten değil çaresizlikten birbirlerine veda eden Firuze ve Ayaz'a can veriyor. İki karakterin arasındaki aşkla birlikte izleyiciler adalet ve daha birçok kavramı birden sorgulayacak.
ZEMHERİ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Firuze ve Ayaz… İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…
Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.
ZEMHERİ NE DEMEK?
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış demektir. Arapça kökenli bir kelimedir. Miladi Takvime göre zemherir (erbain), 40 günlük bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, 21 Aralık'ta başlayıp 31 Ocak itibariyle sona erdiği varsayılmaktadır.
ZEMHERİ DİZİSİ OYUNCULARI
Ayça Ayşin Turan
Firuze
Alperen Duymaz
Ayaz
Caner Cindoruk
Ertan
Hazal Filiz Küçükköse
Berrak
Emir Çubukçu
Faruk
Nihal Koldaş
Safiye
Müfit Kayacan
Yaşar
Lila Gürmen
İclal
Şebnem Dönmez
Mehveş
Zerrin Tekindor
Aliye