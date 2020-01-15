Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları… Zemheri ne demek?

Zemheri dizisi ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyor. İzleyicinin karşısına adalet ve aşkın büyüklüğü konulu senaryosuyla çıkacak olan Zemheri dizisinde kimler oynuyor ve detaylı konusu ne? İşte yeni dizi Zemheri hakkında merak edilenler...

Zemheri dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor ve diziseverler Zemheri dizisinin oyuncu kadrosunu ve konusunu merak ediyor. Zemheri'deki tutku dolu aşk hikayesi seyircilere fırtınalı bir dünyanın kapılarını aralayacak. Zemheri'de Turan ve Duymaz, aileleri için kendi hayatlarını feda ederek sevgisizlikten değil çaresizlikten birbirlerine veda eden Firuze ve Ayaz'a can veriyor. İki karakterin arasındaki aşkla birlikte izleyiciler adalet ve daha birçok kavramı birden sorgulayacak.

ZEMHERİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Firuze ve Ayaz… İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Kışın en şiddetli zamanı, kara kış demektir. Arapça kökenli bir kelimedir. Miladi Takvime göre zemherir (erbain), 40 günlük bir süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Bu süreç, 21 Aralık'ta başlayıp 31 Ocak itibariyle sona erdiği varsayılmaktadır.

ZEMHERİ DİZİSİ OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan

Firuze

Alperen Duymaz

Ayaz

Caner Cindoruk

Ertan

Hazal Filiz Küçükköse

Berrak

Emir Çubukçu

Faruk

Nihal Koldaş

Safiye

Müfit Kayacan

Yaşar

Lila Gürmen

İclal

Şebnem Dönmez

Mehveş

Zerrin Tekindor

Aliye