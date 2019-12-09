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Zemheri dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!
Zemheri dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!
Show TV’de ekrana gelecek, Ay Yapım’ın bu sezon merakla beklenen dizisi Zemheri yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. ‘Zemheri’, izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek. İşte Zemheri dizisinin oyuncu kadrosu...
Magazin 9 Aralık 2019 - 16:53

Zemheri dizisinin oyuncu kadrosunda; Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor'un yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu', ve ‘Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'nin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimler buluşuyor.

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