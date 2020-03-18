Zemheri final bölümü izle! Zemheri neden final yaptı?

Zemheri dizisi bu akşam ekrana gelen 10. bölümüyle final yaptı. Dizinin final bölümünde, Firuze ve Ayaz, Ertan’ı cezasını çekmesi için cezaevine yollamışlarsa da onun intikam yemini ettiğinin henüz farkında değillerdir. İkisi de hala Ertan’ın öfkesinin hedefindedirler. Peki Zemheri nefen final yaptı? İşte Zemheri dizisi final bölümü izleme ekranı.

Show Tv’de yayınlanan Zemheri dizisi 10. ve son bölümüyle ekranlara veda etti. Zemheri dizisinin final bölümünde; Berrak, Ayaz'dan hala umutludur, onunla bir ömür hayali kurmaktadır. Ancak her şey beklemediği bir yöne akacaktır. Ayaz ve Firuze, Ertan'ı hayatlarından çıkarıp yeni bir hayata koşmak için çabalarken yollarına çıkan engellerle yine mücadele etmek zorunda kalırlar. İşte Zemheri final bölümü izleme sayfası.

ZEMHERİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Zemheri dizisinin serüveni kısa sürdü ve 10. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin neden final yaptığıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, Zemheri’nin izlenme oranının düşük olmasından dolayı final yaptığı iddia edildi.

ZEMHERİ FİNAL BÖLÜMÜ İZLE

ZEMHERİ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Firuze ve Ayaz, Ertan'ı cezasını çekmesi için cezaevine yollamışlarsa da onun intikam yemini ettiğinin henüz farkında değillerdir. İkisi de hala Ertan'ın öfkesinin hedefindedirler. Berrak, Ayaz'dan hala umutludur, onunla bir ömür hayali kurmaktadır. Ancak her şey beklemediği bir yöne akacaktır. Aliye ise sahip olduğu tapuyla birlikte hayaline kavuşmuş olsa da ailesi ve ev arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Ayaz ve Firuze, Ertan'ı hayatlarından çıkarıp yeni bir hayata koşmak için çabalarken yollarına çıkan engellerle yine mücadele etmek zorunda kalırlar. Acaba iki yıl öncesinde kalan mutluluk planlarını bu sefer gerçekleştirebilecekler midir?