Zengin ve Yoksul 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Aysel’in hayali suya düşüyor! (Zengin ve Yoksul 1. ilk bölüm izle)

Zengin ve Yoksul 1. ilk bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümde; Aleyna ve Aysel iki farklı hayat yaşayan iki akraba kızıdır. Aysel’in annesi Berrin teyze kızı Meral ile samimi olsa da Meral’in kayınvalidesi Sacide onu asla hazmedemez. Aleyna, Aysel’i en yakın arkadaşı hatta kardeşi gibi görse de farkında olmadan ona çocukluğundan beri büyük yaralar açmaktadır. Aysel ailesinin ikinci sınıf görülmesinden tükenmişken Karan ile tanışıyor. Ama Karan’ın Aysel’e yaklaşmasının amacı çok başkadır. Karan’ın da kalbi Aysel gibi nefretle doludur. Peki Zengin ve Yoksul ilk bölümde başka neler yaşandı? Zengin ve Yoksul 2. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Zengin ve Yoksul dizisi ATV'de bu akşam 1. Bölümü ile ekrana geldi. Zengin ve Yoksul ilk bölümde; Meral genç yaşta zengin bir adamla evleniyor ve fakirlik içindeki hayatı bir anda değişiyor. Tek akrabası teyze kızı Berrin'dir. Berrin Meral'in eşinin ailesinden gördüğü tüm kötü muameleye rağmen kızlarının bile kullanılmasına izin veriyor. Berrin'in kızı Aysel, Meral'in kızı Aleyna ile büyüyor. Öfke ile büyüyen Aysel parlamak için bir fırsat bekliyor. Karan da tam böyle bir zamanda çıkıyor karşısına. Ama bu karşılaşma yeni bir başlangıcı ve tüm ailenin de etkileneceği yeni olayları beraberinde getiriyor. Peki Zengin ve Yoksul 2. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Zengin ve Yoksul 1. İlk bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ZENGİN VE YOKSUL 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Zengin ve Yoksul 2. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ZENGİN VE YOKSUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZENGİN VE YOKSUL İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ…

Aysel ve Berrin zengin akrabalarına rağmen fakirlikle baş ediyor. Berrin'in teyzesinin kızı Meral ise Azize Erdemli ile evleniyor ve lüks içinde yaşıyor. Berrin inatla Meral ve ailesinin onlara kapı açtığını ama onların bunu istemediklerini anlatıyor. Aysel annesi ile aynı fikirde değil. Meral ve çocukları eski eşyalarını vermek için arada sırada Aysel ve annesi ile yüz yüze geliyor. Aleyna'nın eskileri ile büyüyen Aysel'in çocukluğu ise bu aile yüzünden yıkımlarla dolu.

AYSEL VE ALEYNA'NIN ARKADAŞLIĞI

Aleyna Aysel'e karşı bir kardeş gibi yaklaşmaya çalışıyor. Hatta onu babasının şirketinde işe aldırmak istiyor ama ne annesi ne de babaannesi Sacide Aysel'i onun artıkları ile geçinen biri olarak görüyor. Aleyna, Aysel'in aksine çok küçük sorunları olan hayat dolu bir kız. Bu arada küçükken oyuncaklarını seçen Aleyna şimdi de Aysel'e sevgili seçmeye çalışıyor.

MERAL'İN KORKULARI

Berrin Meral'le arası iyi. Ancak Meral'in kayınvalidesi Berrinler'i istemiyor. Meral, Berrin'i kendine o kadar yakın hissediyor ki eşinin onu aldatabileceğini düşündüğünü bile söylüyor. Zaten Meral de eşini ve zengin hayatını kaybetmekten korkuyor. Evde tüm idare Sacide'de. Meral'in sözleri evde çalışanlar tarafından bile ikinci planda tutuluyor. Ama Berrin onu her seferinde daha kararlı ve lafını esirgemeyen biri olmaya zorluyor.

NİHAL AZİZ’DEN HAMİLE

Aysel'in ablası Nihal bir mağazada kıyafet mankenliği yapıyor. Ama dik başlılığı ona zor günler geçiriyor. Ama hiçbir gelecek kaygısı yok. Çünkü Meral’in eşi Aziz ile yasak aşk yaşıyor. Hatta ondan hamile. Yani Meral tüm endişelerinde haklı.

AYSEL YIKILIYOR

Berrin, Sacide'nin onu evden kovarcasına gösterdiği muameleye rağmen Meral'den vazgeçmiyor. Hatta o akşam Aysel'in Aleynalar'a gitmesini uygun buluyor. Aysel akşam yemeğine davet ediliyor. O gece Emir de orada. Aysel Emir'in onunla sevgili olmak istediğini sanıyor. Hatta yoksul olduğu için teklifinin kabul edileceğine de emin. Ama Aysel hiç de sandığı gibi biri değil. Emir ‘şunun adını koyalım hadi' diyor. Ve Aysel Emir'in ona iş teklifi ettiğini o an öğreniyor. Aleyna'nın dolduruşları yüzünden Emir'in ondan hoşlandığını sanan Aysel büyük yıkım yaşıyor. Aysel yaşadığı yıkımla Aleyna'nın yüzüne hissettiği her şeyi söylüyor.

AYSEL KARAN İLE TANIŞIYOR

Aysel sokakta ağlarken karşısına Karan çıkıyor. Onu ağlarken gören Karan endişeli bir şekilde ona yardım etmek istiyor. Aysel hüzünle evine giderken Karan da öfke ile Aleyna'ların evine bakıyor. Ama bu karşılaşma bu iki genç için son görüşme olmuyor. Ancak Karan ona başka amaçlarla yaklaşıyor ve Aysel de bunu fark ediyor. Karan ve Aysel'in nefret dolu kalbi iki aile için yeni bir dönem başlatıyor.